



СМИ: Нетаниягу не предложит правительству Банка Израиля дополнительный срок

Еще в январе управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон был одним из первых, кто предупредил премьер-министра Биньямина Нетаниягу, что судебная реформа может нанести ущерб израильской экономики. Сразу после возвращения со Всемирного экономического форума в Давосе в январе, Ярон рассказал Нетаниягу о предупреждениях, которые он слышал от глав других национальных банков, министров финансов и ведущих экономистов со всего мира о том, что судебная реформа может нанести вред израильской демократии.



По-видимому, именно здесь начал формироваться разрыв между ними, пишет “Едиот Ахронот”.



По словам издания, это, по-видимому, является предпосылкой ожиданий того, что Ярон не будет переназначен, когда его нынешний срок истечет в ноябре, хотя закон это допускает.



Высокопоставленный источник, тесно связанный с Нетаниягу, заявил вчера: “Премьер-министру не понравились неоднократные негативные комментарии управляющего Ярона о последствиях планов законодательной реформы для израильской экономики, и профессор Ярон вряд ли сможет продлить управление Банком Израиля”.



Вчера экономические источники сообщили, что Ярон не побоялся делать свои заявления, несмотря на то, что на кону стояло решение о продлении его срока на посту управляющего Банка Израиля еще на пять лет. Преобладающая оценка состоит в том, что если Нетанbzue воздержится от предложения Ярону остаться на второй срок к августу, Ярон, вероятно, объявит перед праздниками о своем решении не избираться на второй срок.