



СМИ: Нетаниягу не хватит голосов, чтобы переделать Комитет по назначениям судей

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не имеет достаточного количества голосов, чтобы принять законопроект об изменении состава Комитета по назначениям судей, анонимно сообщил 8 августа израильским СМИ депутат от коалиции.



По данным источника, несколько депутатов от “Ликуд” заявили, что они, возможно, больше не позволят коалиции проталкивать дальнейшие законы о пересмотре судебной системы через Кнессет. Согласно информации Ynet, многие в коалиции задались вопросом, почему премьер-министр делает такие замечания о Комитете по назначениям судей тогда, когда депутаты “тушат огонь” во время летних каникул Кнессета.



“У нас сложилась ситуация, когда Нетаниягу намеренно надувает “большой тревожный шар”, чтобы относительно гладко принять законопроект об “юридических советниках”, подобно тому, как это произошло с законом об “основании разумности”, – сказал член коалиции Ynet.



Министр юстиции Ярив Левин и глава Комитета Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию Симха Ротман, настаивают на принятии закона, который превращает государственных юрисконсультов из профессиональных авторитетов в дискреционные доверенные должности. Депутат от коалиции сообщил Ynet, что "если умеренная версия законопроекта о юрисконсультах будет написана на основе договоренностей, между коалицией и оппозицией, его будет легче принять. По его словам, в “Ликуд” поняли, что почва действительно была благодатной для законопроектов об “основании разумности” и об “юридических консультантах”. Прогнозируется, что сильного сопротивления внутри коалиции против него не будет”.