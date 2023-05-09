СМИ: Нетаниягу намекал членам администрации Байдена на операцию в Газе
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намекал на готовящуюся операцию "Меч и стрела" в Газе, когда разговаривал 8 мая с высокопоставленными представителями администрации президента США Джо Байдена.
Об этом сообщает "Кан".
По словам источников, знакомых с ситуацией, Нетаниягу не стал упоминать о сроках проведения операции, а также на подготовку ликвидации трех высокопоставленных членов палестинского "Исламского джихада".
Уточняется, что глава израильского правительства высказался в целом о возможной будущей операции в Газе.