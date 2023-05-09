



СМИ: Нетаниягу намекал членам администрации Байдена на операцию в Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намекал на готовящуюся операцию "Меч и стрела" в Газе, когда разговаривал 8 мая с высокопоставленными представителями администрации президента США Джо Байдена.



Об этом сообщает "Кан".



По словам источников, знакомых с ситуацией, Нетаниягу не стал упоминать о сроках проведения операции, а также на подготовку ликвидации трех высокопоставленных членов палестинского "Исламского джихада".



Уточняется, что глава израильского правительства высказался в целом о возможной будущей операции в Газе.