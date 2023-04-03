



СМИ: Нетаниягу и Галант вместе посетят военных

Премьер-министр Биньямин Нетаниягху посетит израильские войска вместе с министром обороны Йоавом Галантом в понедельник, сказал помощник, сигнализируя о возможном примирении, пишет Reuters.



Политические источники сообщили, что в последние дни были предприняты усилия, чтобы положить конец расколу между Нетаниягу и Галантом.



Два израильских чиновника, пожелавшие остаться неназванными, сообщили, что Галант и Нетаньяху в понедельник вечером посетят две военные базы, чтобы отпраздновать Песах. Подробности таких посещений обычно не публикуются заранее из соображений безопасности.

