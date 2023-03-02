



СМИ: Нетаниягу хотел объявить о приостановке судебной реформы

Во время вчерашнего выступления премьер-министр Биньямин Нетаниягу первоначально намеревался объявить о приостановке принятия закона о судебной реформе. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на 13 канал.



Сообщается, что Нетаниягу хотел принять предложение президента приостановить принятие закона примерно на 10 дней для проведения переговоров.



Но министр юстиции Ярив Левин пригрозил отставкой, если законопроекты будут приостановлены хотя бы на один день, что заставило Нетаниягу отказаться от этого плана.



Офисы Нетаниягу и Левина отрицают эти заявления, назвав их "фейковыми новостями".



13 канал также сообщает, что группа депутатов, призывавшая вчера к переговорам, изначально была больше, но в последнюю минуту ряд представителей от “Ликуда” отказались от поддержки, опасаясь, что это будет воспринято как победа оппонентов.



