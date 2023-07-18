



СМИ: Нетаниягу дал обещание Байдену

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал президенту США Джо Байдену, что постарается достигнуть консенсуса относительно правовой реформы.



Подробности их разговора раскрывается Walla.



По данным интернет-издания, Нетаниягу сказал собеседнику, что по-прежнему привержен проведению реформы. Он также отметил, что лидеры оппозиции отказываются идти на компромисс.



Более того, глава израильского правительства якобы добавил, что законопроект об "основании разумности" не имеет большого значения. Утверждается, будто он пообещал, что никаких новых законов до октября не будет.



Байден, в свою очередь, потребовал остановить строительство новых поселений. А Нетаниягу якобы в ответ пообещал, что строительств не будет до следующего года.

