



СМИ назвали преемника Суровикина

Временным исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России вместо Сергея Суровикина назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Об этом сообщают российские СМИ.



По словам собеседника агентства РИА Новости, Суровикин уволен с должности.



Отмечается, что Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне "специальной военной операции".



По данным РБК, генерала уволили с должности в связи с переходом на другую работу, сейчас он находится в краткосрочном отпуске.





