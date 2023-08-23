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СМИ назвали преемника Суровикина
23.08.2023 15:47 Ирина Демьянова

СМИ назвали преемника Суровикина

Временным исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России вместо Сергея Суровикина назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Об этом сообщают российские СМИ.
 
По словам собеседника агентства РИА Новости, Суровикин уволен с должности.
 
Отмечается, что Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне "специальной военной операции".
 
По данным РБК, генерала уволили с должности в связи с переходом на другую работу, сейчас он находится в краткосрочном отпуске.
 

 

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