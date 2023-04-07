



СМИ: На связанной с "Северными потоками" яхте обнаружены следы взрывчатки

Немецкие следователи обнаружили следы взрывчатки на судне "Андромеда", которое связывают со взрывами на газопроводах "Северного потока" в сентябре прошлого года.



Об этом пишет New York Times.



Оказавшийся в центре немецкого расследования прогулочный катер "Андромеда" пришвартовался в гавани крошечного датского острова Кристиансо после того, как 5 сентября был зафрахтован в северогерманском порту Росток и сделал ночную остановку в Вику, менее известном северогерманскому порту без камер наблюдения.



Местный работник порта, попросивший не называть его имя из-за продолжающегося расследования, рассказал NYT, что запомнил этот визит чрезвычайно хорошо: он неоднократно пытался заговорить с экипажем, сначала на немецком, затем на английском. Вместо того чтобы попытаться ответить на любом языке, один человек просто передал ему плату за стоянку и отвернулся.



Сейчас "Андромеда" стоит в сухом доке с видом на Балтийское море, ее внутренности перетряхивают следователи. Три немецких чиновника рассказали NYT, что следователи нашли на судне следы взрывчатки и обнаружили, что два члена экипажа использовали фальшивые болгарские паспорта.



Местные жители Кристиансо насмехаются над идеей, что прогулочная яхта могла совершить такую поразительную атаку – так же, как и военно-морские эксперты из Германии, Швеции и Дании.



Они утверждают, что даже при наличии квалифицированных водолазов команде из шести человек было бы очень сложно разместить взрывчатку на морском дне и создать взрывы силой 2,5 балла по шкале Рихтера.



Источники в органах безопасности Дании сообщили NYT, что датские и шведские следователи с осторожностью относятся к последним немецким выводам и испытывают давление с целью опровержения этого нарратива.

В четверг Матс Люнгквист, старший шведский прокурор по этому делу, заявил шведской газете Norrkopings Tidningar, что хотя его расследование не исключает причастности негосударственных субъектов, это могли сделать только "очень немногочисленные компании или группы", и что наиболее вероятным все же кажется государственный субъект.



В частных разговорах шведские, немецкие и датские должностные лица утверждают, что у следователей есть причины не делиться выводами, которые могут раскрыть их разведывательные возможности. Члены Североатлантического союза также стали осторожнее после ряда случаев российского шпионажа и проникновения в Европу, в том числе и в немецкой разведывательной службе.



Кроме того, никто не заинтересован в том, чтобы делиться информацией: указание пальцем на виновника может привести к непредсказуемым последствиям.

Заявление о том, что за атакой стоит Россия, будет означать, что она успешно саботирует основные объекты критической инфраструктуры на заднем дворе Западной Европы, и может вызвать ответные требования.



Обвинение украинцев может разжечь внутренние дебаты в Европе по поддержке Украины.



А обвинение западной страны или боевиков может вызвать глубокое недоверие в то время, когда Запад пытается сохранить единый фронт.



