



СМИ: на следующей неделе Израиль посетит представитель премьера Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на следующей неделе направит посла в Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и другими высокопоставленными официальными лицами, сообщает новостной сайт Walla.



Сообщается со ссылкой на двух израильских официальных лиц, что Гергели Гуляш, возглавляющий канцелярию премьер-министра Венгрии, во время своего пребывания также выступит с обращением к Совету по международным отношениям Израиля.



Гуляш станет первым венгерским официальным лицом, посетившим Израиль после приведения к присяге нового жесткого правительства, поскольку Нетаниягу и Орбан давно поддерживают тесные связи.



Противники замороженных в настоящее время планов правительства по реформе судебной системы призывают к попыткам ослабить судебную систему в Венгрии, о которой Орбан говорил как о создании “нелиберальной демократии”.

