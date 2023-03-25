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СМИ: на демонстрацию в Тель-Авиве вышли 195 тысяч человек
25.03.2023 20:56 Алина Груднева

СМИ: на демонстрацию в Тель-Авиве вышли 195 тысяч человек

Вечером, 25 марта, на акцию протеста против правовой реформы в Тель-Авиве вышли около 195 тысяч человек.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Массовые акции протеста против "судебной революции" проходят по всей стране уже 12-ю неделю подряд.

Основная демонстрация в Тель-Авиве проходит на улице Каплан. Официальные мероприятия на главной сцене стартовали вечером.

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