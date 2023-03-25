



СМИ: на демонстрацию в Тель-Авиве вышли 195 тысяч человек

Вечером, 25 марта, на акцию протеста против правовой реформы в Тель-Авиве вышли около 195 тысяч человек.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Массовые акции протеста против "судебной революции" проходят по всей стране уже 12-ю неделю подряд.



Основная демонстрация в Тель-Авиве проходит на улице Каплан. Официальные мероприятия на главной сцене стартовали вечером.

