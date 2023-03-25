СМИ: на демонстрацию в Тель-Авиве вышли 195 тысяч человек
Вечером, 25 марта, на акцию протеста против правовой реформы в Тель-Авиве вышли около 195 тысяч человек.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Массовые акции протеста против "судебной революции" проходят по всей стране уже 12-ю неделю подряд.
Основная демонстрация в Тель-Авиве проходит на улице Каплан. Официальные мероприятия на главной сцене стартовали вечером.
יותר מוקדם הערב, צעדה לכיוון קפלן עם המסר:— 𝐎𝐧 𝐀𝐳𝐫𝐢𝐞𝐥 🇮🇱👊 (@iloveisraell) March 25, 2023
"פושעי ההפיכה לדין"#פושעי_ההפיכה_לדין pic.twitter.com/CHk83mQ6g9
קפלן pic.twitter.com/DBma2q5w2H— Shahar Azar ♧ (@shaharazar) March 25, 2023
קפלן pic.twitter.com/yQuTIj1o4R— sara tuch (@TuchSara) March 25, 2023