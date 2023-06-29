



СМИ: на церемонии окончания офицерского курса к Нетаниягу повернулись задом



13-й канал израильского ТВ и портал walla утверждают, что на церемонии окончании офицерского курса “несколько семей повернулись к Нетаниягу задом”.



В реальности на фотографии опубликованной корреспондентом 13-го канала Ором Хеллером видны два человека.



מספר משפחות של בוגרי קורס קצינים עמדו עם הגב לנתניהו כאשר נאם כעת בטקס בבהד 1 לאות מחאה נגד המהפכה המשפטית. pic.twitter.com/XEJSluUJEc — Or Heller אור הלר (@OrHeller) June 28, 2023

נתניהו מתקבל במחיאות כפים ובקריאות עידוד בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1 pic.twitter.com/cpg2vTi87X — אברהם בראל (@bybrl1) June 28, 2023

Walla сообщает: “Трое солдат устроили молчаливый протест во время выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на церемонии окончания офицерских курсов в Бахад 1. Во время выступления трое солдат повернулись спиной к премьер-министру”.На видео, опубликованных в социальных сетях видно как присутствующие на церемонии аплодируют при появлении Нетаниягу и жмут ему руку.