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СМИ: на церемонии окончания офицерского курса к Нетаниягу повернулись задом
29.06.2023 07:13 Аркадий Бочаровский

СМИ: на церемонии окончания офицерского курса к Нетаниягу повернулись задом


13-й канал израильского ТВ и портал walla утверждают, что на церемонии окончании офицерского курса “несколько семей повернулись к Нетаниягу задом”.

В реальности на фотографии опубликованной корреспондентом 13-го канала Ором Хеллером видны два человека.
 



Walla  сообщает: “Трое солдат устроили молчаливый протест во время выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на церемонии окончания офицерских курсов в Бахад 1. Во время выступления трое солдат повернулись спиной к премьер-министру”.

На видео, опубликованных в социальных сетях видно как присутствующие на церемонии аплодируют при появлении Нетаниягу и жмут ему руку.
 


 

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