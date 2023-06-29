СМИ: на церемонии окончания офицерского курса к Нетаниягу повернулись задом
13-й канал израильского ТВ и портал walla утверждают, что на церемонии окончании офицерского курса “несколько семей повернулись к Нетаниягу задом”.
В реальности на фотографии опубликованной корреспондентом 13-го канала Ором Хеллером видны два человека.
Walla сообщает: “Трое солдат устроили молчаливый протест во время выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на церемонии окончания офицерских курсов в Бахад 1. Во время выступления трое солдат повернулись спиной к премьер-министру”.
На видео, опубликованных в социальных сетях видно как присутствующие на церемонии аплодируют при появлении Нетаниягу и жмут ему руку.