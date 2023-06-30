



СМИ: Мизулина покинет Совфед РФ

Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации РФ.



Информацию об этом распространяет РБК, сслылаясь на источники.



По данным издания, Мизулина якобы уйдет из Совфеда РФ после выборов, которые состоятся 10 сентября. Утверждается, что ее не включат в тройку кандидатов от региона.



По словам одного из источников, нашлись те, кто хотел оставить Мизулину в Совфеде, однако, тем не менее, вероятность ее ухода "действительно высока". Сама сенатор от Омской области отказалась комментировать эту информацию.

