



СМИ: министр Дистель-Атбарян выдвинула ультиматум Нетаниягу

Министр Галит Дистель-Атбарян несколько раз угрожала покинуть свой пост, если она не получит контроль над пресс-службой правительства и рекламное агентство.



Об этом сообщает общественный телеканал "КАН-11".



Уточняется, что с такими угрозами она выступала на закрытых встречах в последние недели.



Дистель-Атбарян заявила, что ее министерству не хватает исполнительных обязанностей и что ей нужны практические инструменты, которые позволили бы ей выполнять свою работу.



Она предприняла несколько попыток встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, который пообещал ей передать в ее компетенцию некоторые части правительственной пресс-службы и рекламного агентства.



Однако обещание не было выполнено в те сроки, которые бы министр сочла удовлетворительным. Она якобы обвинила помощников Нетаниягу в препятствовании ее усилиям.



В ответ на это сообщение в ее министерстве сказали, что ничего этого не было, а отношения между Дистель-Атбарян и премьер-министром являются отличными и не предусматривают никаких ультиматумов.

