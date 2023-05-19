



СМИ: Милчэн опасается преследований после дачи показаний по делу Нетаниягу

Согласно опубликованному в пятницу отчету, Голливудский магнат Арнон Милчэн, который является ключевым свидетелем в продолжающемся судебном процессе по делу о коррупции над премьер-министром Биньямином Нетаниягу, заявил, что опасается, что его семья может подвергнуться риску, если он вернется в Израиль для дачи показаний, сообщает Haaretz.



Окружной суд Иерусалима на этой неделе удовлетворил просьбу Милчэна дать показания по видеозвонку из посольства Израиля в Лондоне, заявив, что он не может поехать в Израиль по состоянию здоровья. Прокуратура потребовала, чтобы он давал показания удаленно, начиная с 18 июня.



Однако издание сообщает, что Милчэн также опасается возможных действий против него и его семьи со стороны сторонников Нетаниягу, очевидно, из-за случаев преследования прокуроров и некоторых свидетелей, включая угрозы смерти.



Отмечается, что Милчэн чувствует, что ему понадобится "армия охранников", если он приедет в Израиль. "Мои дети будут расплачиваться. Боюсь", — добавил он.



Издание подчеркивает, что Милчэн путешествовал за последние два года, несмотря на его заявления о плохом здоровье, и говорится, что он летал на частном самолете в свои владениями на Бора-Бора, Малибу, графство Сассекс в Англии, а также посетил Лас-Вегас.



В обвинительном заключении против Нетаниягу утверждается, что он помогал Милчэну в вопросах получения визы в США, а также нормативных и налоговых льгот, связанных с его деловыми интересами.



Полиция несколько раз допрашивала Милчэна во время расследования. В последний раз он был в Израиле на допросе в 2016 году и встречался с детективами за границей в 2017 году.



