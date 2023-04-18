



СМИ: Мексика продолжает использовать шпионское ПО Pegasus

Мексика продолжает использовать шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group.



Об этом говорится в статье New York Times.



Уточняется, что ПО используется для слежки за правозащитниками. По данным издания, контракт между NSO и мексиканскими военными был подписан в 2011 году.



NSO Group неоднократно опровергала заявления о том, что ее программа использовалась для борьбы с правозащитниками. В компании заверяли, что ПО продается исключительно государственным организациям и с одобрения правительства Израиля.



Что примечательно, нынешний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отрицает обвинения в том, что его правительство использовало шпионское ПО для взлома телефонов представителей оппозиции или активистов.





