Новости » Политика
СМИ: Мексика продолжает использовать шпионское ПО Pegasus
18.04.2023 20:32 Алина Груднева

СМИ: Мексика продолжает использовать шпионское ПО Pegasus

Мексика продолжает использовать шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group.

Об этом говорится в статье New York Times.

Уточняется, что ПО используется для слежки за правозащитниками. По данным издания, контракт между NSO и мексиканскими военными был подписан в 2011 году.

NSO Group неоднократно опровергала заявления о том, что ее программа использовалась для борьбы с правозащитниками. В компании заверяли, что ПО продается исключительно государственным организациям и с одобрения правительства Израиля.

Что примечательно, нынешний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отрицает обвинения в том, что его правительство использовало шпионское ПО для взлома телефонов представителей оппозиции или активистов.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы