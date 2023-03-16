



СМИ: Медведев заказал убийство министра обороны Италии

Экс-президент России Дмитрий Медведев заказал у ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина убийство министра обороны Италии Гвидо Крозетто.



Об этом сообщает Il Foglio со ссылкой на отчет итальянской разведки.



Уточняется, что за убийство оборонного ведомства он был готов заплатить $15 миллионов. Более того, у РФ есть целый список западных политиков, которых хотят убить.



Уточняется, что устранить итальянского министра заказал именно Медведев. 28 января 2022 года он назвал Крозетто "редким дураком", когда тот сказал, что Россия намерена развязать войну против Украины.



Более того, министр обвинял ЧВК "Вагнер" в перевозке мигрантов из Африки в качестве мести за поддержку Украины. Он обвинял наемников в ведении гибридной войны и желании нанести ущерб некоторым странам.

