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СМИ: Медведчук с Оксаной Марченко засветился в Крыму
22.11.2022 20:22 Раиса Вовк

СМИ: Медведчук с Оксаной Марченко засветился в Крыму

Экс-нардепа Украины Виктора Медведчука с женой Оксаной Марченко заметили в Ялте. В сети появилось видео, на котором они сидят в ресторане Ялты.

О местонахождении Медведчука не было ничего известно после того, как его обменяли на 200 пленных защитников Украины и передали в РФ. 

Ранее в Кремле заявляли, что не знают о местонахождении Медведчука, известного как кум Путина. 

Как известно, в оккупированном Крыму у Медведчука есть дворец, где он когда-то принимал своего кума Путина.

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