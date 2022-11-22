



СМИ: Медведчук с Оксаной Марченко засветился в Крыму

Экс-нардепа Украины Виктора Медведчука с женой Оксаной Марченко заметили в Ялте. В сети появилось видео, на котором они сидят в ресторане Ялты.



О местонахождении Медведчука не было ничего известно после того, как его обменяли на 200 пленных защитников Украины и передали в РФ.



Ранее в Кремле заявляли, что не знают о местонахождении Медведчука, известного как кум Путина.



Как известно, в оккупированном Крыму у Медведчука есть дворец, где он когда-то принимал своего кума Путина.



