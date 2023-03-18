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СМИ: Литва передала Украине десятки конфискованных контрабандных авто
18.03.2023 12:44 Алина Груднева

СМИ: Литва передала Украине десятки конфискованных контрабандных авто

Литва передала Украине в рамках акции "Железная реинкарнация" более 100 автомобилей, конфискованных таможенной службой у контрабандистов.

Такую новость распространили российские СМИ со ссылкой на заявление одного из ее организаторов Реналдас Габартас, сделанное в эфире LRT.

"С мая 2022 года, когда мы договорились с таможенным департаментом о совместном проекте, Украине передано более 100 конфискованных машин", — цитируют его СМИ.

Уточняется, что машины перед отправкой якобы постоянно приходилось ремонтировать из-за "неисправностей", преимущественно, с электрикой, поскольку машины долго простаивали за время оформления юридических процедур. Как правило, проблемы наблюдаются с электрикой.

По словам Габартаса, контрабандные автомобили часто останавливаются и арестовываются таможенниками, которые обращаются после этого в суд для получения разрешения на конфискацию машины как средства преступления.
 

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