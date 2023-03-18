



СМИ: Литва передала Украине десятки конфискованных контрабандных авто

Литва передала Украине в рамках акции "Железная реинкарнация" более 100 автомобилей, конфискованных таможенной службой у контрабандистов.



Такую новость распространили российские СМИ со ссылкой на заявление одного из ее организаторов Реналдас Габартас, сделанное в эфире LRT.



"С мая 2022 года, когда мы договорились с таможенным департаментом о совместном проекте, Украине передано более 100 конфискованных машин", — цитируют его СМИ.



Уточняется, что машины перед отправкой якобы постоянно приходилось ремонтировать из-за "неисправностей", преимущественно, с электрикой, поскольку машины долго простаивали за время оформления юридических процедур. Как правило, проблемы наблюдаются с электрикой.



По словам Габартаса, контрабандные автомобили часто останавливаются и арестовываются таможенниками, которые обращаются после этого в суд для получения разрешения на конфискацию машины как средства преступления.

