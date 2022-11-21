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СМИ: "Ликуд" предложил Дери "суперминистерство"
21.11.2022 20:44 Ольга Белозерова

СМИ: "Ликуд" предложил Дери "суперминистерство"

Чтобы компенсировать передачу портфеля минфина "Религиозному сионизму", "Ликуд" предлагает лидеру ШАС Арье Дери так называемое "суперминистерство", которое фактически объединило бы министерство внутренних дел и министерство транспорта в один офис.

Об этом сообщает KAN.

Отмечается, что в дополнение к этому Дери станет заместителем премьер-министра. Его партия также получит контроль над министерством здравоохранения, министерством по делам диаспоры и Министерством по развитию периферии, Негева и Галилеи. 

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