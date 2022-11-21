



СМИ: "Ликуд" предложил Дери "суперминистерство"

Чтобы компенсировать передачу портфеля минфина "Религиозному сионизму", "Ликуд" предлагает лидеру ШАС Арье Дери так называемое "суперминистерство", которое фактически объединило бы министерство внутренних дел и министерство транспорта в один офис.



Об этом сообщает KAN.



Отмечается, что в дополнение к этому Дери станет заместителем премьер-министра. Его партия также получит контроль над министерством здравоохранения, министерством по делам диаспоры и Министерством по развитию периферии, Негева и Галилеи.