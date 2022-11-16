



СМИ: Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию

Лидеры стран "Большой двадцатки" одобрили декларацию по итогам саммита в Индонезии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.



"Декларация лидеров G20 одобрена", - подтвердили источники.



Напомним, 14 ноября Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции, которым предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате агрессии России. "За" проголосовали 94 страны, против - 13, воздержалось - 74.



В декларации, одобренной по итогам саммита на Бали в Индонезии, говорится, что большинство членов резко осуждают войну в Украине, но есть и другие точки зрения.



Группа G20 заявила, что международное право должно соблюдаться, а угроза применения ядерного оружия недопустима, и приветствовала зерновую инициативу Черного моря.



Второй день переговоров лидеров Группы G20 был прерван экстренной встречей для обсуждения сообщений о падении ракеты на территории Польши, что усилило неопределенность в отношении экономических последствий войны РФ против Украины.