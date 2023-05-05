



СМИ: Левин ведет переговоры с лидером РААМ

Министр юстиции Ярив Левин участвовал в переговорах с Мансуром Аббасом, главой партии РААМ, с целью склонить его к поддержке судебных реформ, сообщил в четверг 12-й канал.



В качестве предварительного жеста на этой неделе Министерский комитет по законодательству одобрил законопроект Раама о создании больницы в северном арабо-израильском городе Сахнин, говорится в сообщении.



Однако, согласно данным 12 канала, Аббас сказал Левину, что недвусмысленно отказывается продолжать “закулисные” переговоры и потребует бюджетных средств для борьбы с насилием в арабских общинах, а также прекращения ”делегитимизации” арабского общества – помимо значительного влияния на реформы.



Офис Левина и партия РААМ отрицают эти сообщения.