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СМИ: Левин ведет переговоры с лидером РААМ
05.05.2023 14:56 Наталья Богинская

СМИ: Левин ведет переговоры с лидером РААМ

Министр юстиции Ярив Левин участвовал в переговорах с Мансуром Аббасом, главой партии РААМ, с целью склонить его к поддержке судебных реформ, сообщил в четверг 12-й канал.

В качестве предварительного жеста на этой неделе Министерский комитет по законодательству одобрил законопроект Раама о создании больницы в северном арабо-израильском городе Сахнин, говорится в сообщении.

Однако, согласно данным 12 канала, Аббас сказал Левину, что недвусмысленно отказывается продолжать “закулисные” переговоры и потребует бюджетных средств для борьбы с насилием в арабских общинах, а также прекращения ”делегитимизации” арабского общества – помимо значительного влияния на реформы.

Офис Левина и партия РААМ отрицают эти сообщения.

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