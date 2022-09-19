



СМИ: Лапид может провести тайное голосование по соглашению с Ливаном

Израильские переговорщики, которым поручено урегулировать спор с Ливаном о морской границе возле израильского газового месторождения "Кариш", изучают возможность проведения Кабинетом дипломатической безопасности тайного голосования по любой окончательной сделке, прежде чем она будет представлена ​​общественности, пишут израильские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, близкие к переговорам.



Согласно официальным правительственным процедурам, международное соглашение с иностранным государством должно быть представлено в Кнессет соответствующим министром кабинета для двухнедельного рассмотрения, после чего правительство проводит по нему голосование. Однако в редких случаях правила предусматривают механизм, который позволяет министру скрывать эту информацию от широкой публики и вместо этого представлять ее в Кабинет дипломатической безопасности без рассмотрения ее Кнессетом или полной правительственной министерской коллегией по ней.



Правила предусматривают, что "премьер-министр может решить, что существуют особые обстоятельства, связанные с национальной безопасностью международных отношений, которые требуют представления международного договора в министерский Кабинет дипломатической безопасности, а не в правительство".



По информации источников, правительственные чиновники также рассматривают возможность пересмотра переговоров о морской границе между Израилем и Ливаном, чтобы они определяли "обозначение", а не "установление" границы, чтобы избежать применения соответствующего закона об обязательном национальном референдуме по изменению статуса суверенитета Израиля в районах, находящихся под его контролем.



Канцелярия премьер-министра не подтвердила опубликованные СМИ сообщения.

