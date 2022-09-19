СМИ: Лапид может провести тайное голосование по соглашению с Ливаном
Израильские переговорщики, которым поручено урегулировать спор с Ливаном о морской границе возле израильского газового месторождения "Кариш", изучают возможность проведения Кабинетом дипломатической безопасности тайного голосования по любой окончательной сделке, прежде чем она будет представлена общественности, пишут израильские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, близкие к переговорам.
Согласно официальным правительственным процедурам, международное соглашение с иностранным государством должно быть представлено в Кнессет соответствующим министром кабинета для двухнедельного рассмотрения, после чего правительство проводит по нему голосование. Однако в редких случаях правила предусматривают механизм, который позволяет министру скрывать эту информацию от широкой публики и вместо этого представлять ее в Кабинет дипломатической безопасности без рассмотрения ее Кнессетом или полной правительственной министерской коллегией по ней.
Правила предусматривают, что "премьер-министр может решить, что существуют особые обстоятельства, связанные с национальной безопасностью международных отношений, которые требуют представления международного договора в министерский Кабинет дипломатической безопасности, а не в правительство".
По информации источников, правительственные чиновники также рассматривают возможность пересмотра переговоров о морской границе между Израилем и Ливаном, чтобы они определяли "обозначение", а не "установление" границы, чтобы избежать применения соответствующего закона об обязательном национальном референдуме по изменению статуса суверенитета Израиля в районах, находящихся под его контролем.
Канцелярия премьер-министра не подтвердила опубликованные СМИ сообщения.