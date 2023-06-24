



СМИ: Кремль вчера пытался договориться с Пригожиным, предлагая ему “дать заднюю”

Кремль пытался договориться с владельцем незаконного формирования “Вагнер” Евгением Пригожиным, рассказал “Важным историям” источник, близкий к администрации президента.



“Ему звонили из АП (не Путин) и предлагали дать заднюю, а все его сообщения объяснить взломом и подделкой голоса”, – рассказал он.



По словам источника, после того как Пригожин отказался принимать условия администрации президента, Путин дал команду возбудить против него уголовное дело и “разобраться по-жесткому”.



23 июня в нескольких провластных каналах вчера появились сообщения о том, что на самом деле все заявления Евгения Пригожина – фейк и результат взлома.



“Уже из двух независимых источников мне написали, что "Вагнера" просят передать, что происходящее – вброс.



“Аккаунты Викторовича взломаны, а голос заменён нейросеткой”, – написал канал “Говорит Топаz #ШВО”.



Это сообщение репостнул канал “Рыбарь”, который, правда, усомнился в том, что нейросеть могла подделать видео якобы ракетного удара по расположения вагнеровцев: “Ладно бы заявления Пригожина через нейросеть сделать да взломать аккаунт. Это ещё можно объяснить. Непонятное видео, которое выдают за удар по тыловому лагерю ЧВК (которое снято на той же локации, что и репортаж про ЧВК) – это тоже нейросеть что ли сгенерировала? Вот это точно вряд ли”.



24 июня владелец ЧВК заявил, что бойцы “Вагнера” не собираются “прийти с повинной” по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь. Пригожин назвал своих наемников патриотами, а противников – теми, “кто собрались вокруг подонков”.



“Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии”, – заявил он.



Владимир Путин Президент назвал действия наемников ЧВК Вагнера мятежом, предательством, изменой, ударом в спину стране и народу.



“Как президент России и как Верховный главнокомандующий сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй”, – сказал Путин, добавив, что силовики получили соответствующие указания.