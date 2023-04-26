



СМИ: Кремль разработал стратегию влияния на страны Балтии до 2030 года

В России был создан план стратегии влияния на Литву, Латвию и Эстонию до 2030 года. Предполагается, что документы готовили еще в позапрошлом году. Об этом написали журналисты изданий LRT (Литва), Delfi Estonia (Эстония), Expressen (Швеция), “Досье” (россия), Kyiv Independent (Украина), NDR (Германия), Frontstory (Польша), Süddeutsche Zeitung (Германия), VSquare (Вышеградская четверка), WDR (Германия), Yahoo News (США), Re: Baltica (Латвия).



Долгосрочные планы России по странам Балтии не учитывали полномасштабную российско-украинскую войну, там нет упоминаний о ее ожидаемых последствиях. Для каждого государства в регионе Кремль составил план из двух частей: в одной написано об угрозах для России, в другой – стратегия противодействия им. Каждая цель внесена в определенную сферу и прописана за временными рамками – 2022, 2025 или 2030 год.



Согласно документам, главные цели для России в Литве, Латвии и Эстонии – это:

сохранить широчайшее присутствие русского языка в образовании;

создать пророссийские организации и воздействовать через них на население;

противодействовать сносу советских памятников;

продвигать российский “исторический” нарратив;

поощрять местные бизнесы выходить на российский рынок.

Кремль уделил большое внимание стратегии ослабления НАТО в государствах Балтии. Там опасались, что в Литве создадут большую военную базу Альянса, и стремились предотвратить развертывание противовоздушной и противоракетной обороны. В то же время, ставилась цель уменьшить количество войск союзников на территории Литвы.



Долгосрочный план России предусматривает, что литовские власти “признают потенциальный ущерб” своей безопасности из-за увеличения влияния НАТО в регионе, и будут стремиться сотрудничать с Россией. Такие же кремлевские планы касались Латвии и Эстонии.



В документах Россия называет негативным сценарием для себя активное участие стран Балтии в НАТО, увеличение там союзнических войск, введение санкций и развертывание торговли с Западом. Однако именно это произошло после полномасштабного вторжения России в Украину.



Ранее международные журналисты получили документы с аналогичными планами России по Молдове и Беларуси. Кремль хотел покорить Молдову политически и экономически, в то время как Беларусь планировала “поглотить” до 2030 года.