



СМИ: коалиция примет меры после назначения главы ассоциации адвокатов

Коалиция намерена принять меры против назначения Амита Бахара на пост главы ассоциации адвокатов.



Об этом сообщает "Едиот Ахронот".



Напомним, что на данный пост выбрали Амита Бахара, который является ярым противником правовой реформы. Он получил в четыре раза больше голосов, чем Эфи Наве.



Министр юстиции Ярив Левин пообещал пересмотреть свой дальнейший курс для продвижения плана правовой реформы после его победы. Что примечательно, буквально накануне был выдвинут законопроект об отмене участия представителя ассоциации адвокатов в комитетете по назначениям судей. По данным издания, такой порядок является главной целью коалиции в проведении реформы.



Ранее министр юстиции Ярив Левин объявил, что даже в случае избрания полного состава комитета по назначениям судей не собирается его созывать. Если этого не произойдет вовремя, Эстер Хайют и Анат Барон уйдут в отставку в октябре.



По словам высокопоставленного представителя коалиции, ассоциация адвокатов "совершила коллективное самоубийство".



"Очень скоро она перестанет быть организацией, имеющей хоть какое-то значение или влияние. Результаты выборов побудят коалицию решить, будет ли она издавать законы, чего хочет общественность, давшая ей 64 мандата, или она капитулирует перед анархистами. Она могла остаться в комитете по назначению судей только в том случае, если бы был избран Эфи Неве, а адвокаты упустили бы свой шанс", - сказал он.



По данным издания, уже в это в воскресенье коалиция намерена продвигать законопроект о роспуске ассоциации и "превращении ее в добровольную организацию без власти или влияния".