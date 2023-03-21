



СМИ: Китай продал РФ дронов на более чем $12 млн

Китай за время полномасштабного вторжения в Украину продал России беспилотников с комплектующими на сумму свыше 12 миллионов долларов.



"За год, прошедший после вторжения России в Украину, Китай продал ей беспилотников и комплектующих к ним на сумму более 12 миллионов долларов, согласно официальным данным российской таможни, полученным от стороннего поставщика данных", - сообщает The New York Times.



Уточняется, что продукцию поставляли DJI и ряд небольших компаний через мелких посредников. Предположительно, что официальные продажи, скорее всего, являются лишь частью большего потока технологий через неофициальные каналы и другие дружественные для РФ страны, как, к примеру, Казахстан, Пакистан и Беларусь.



По данным издания, продажи дронов DJI продолжаются, несмотря на то, что фирма официально якобы приостановила поставки. Часть продукции была продана непосредственно DJI через iFlight Technology, дочернюю компанию DJI.



По данным издания, почти 70 китайских экспортеров продали в Россию 26 различных марок китайских беспилотников с момента вторжения.

