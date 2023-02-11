



СМИ: Китай намерен утроить ядерный арсенал

Китай намерен утроить ядерный арсенал, доведя количество имеющихся ядерных боеголовок до 1500.



По данным Kyodo News, эту цель власти КНР хотят осуществить к 2035 году.



По словам источников, такие меры Китай хочет применить, поскольку ожидается эскалация напряженности в отношениях с США из-за Тайваня.



План, разработанный Народно-освободительной армией, уже был одобрен председателем КНР Си Цзиньпином. К 2035 году Пекин намеревается завершить модернизацию своих вооруженных сил.



По мнению некоторых экспертов по иностранным делам, если Китай добьется этой цели, азиатская нация может отказаться от своей политики "не применять ядерное оружие первым".

