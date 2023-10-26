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СМИ: Катар пересмотрит свои отношения с ХАМАСом
26.10.2023 20:50 Алина Груднева

СМИ: Катар пересмотрит свои отношения с ХАМАСом

Катар согласен пересмотреть свои отношения с террористической организацией ХАМАС, но только после завершения кризиса с заложниками, удерживаемыми в Газе.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, которые пообщались с журналистами на условиях анонимности.

По их словам, этот вопрос оговаривался в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Доху во время его ближневосточного турне.

По словам источников, пока не решено, приведет ли пересмотр отношений Катара с ХАМАСом выдворение главарей террористической организации из Дохи.

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