СМИ: Катар отклонил запрос Израиля на временное консульство
Правительство Катара отказалось удовлетворить запрос Израиля об открытии временного консульства в Дохе во время Чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщает Mehr со ссылкой на палестинскую прессу.
Ранее появилась информация, что Израиль и Катар вели переговоры с целью достижения соглашения, согласно которому Израиль сможет оказывать консульскую помощь израильтянам, планирующим поехать на Чемпионат мира по футболу. Катар, в свою очередь, попросил Израиль разрешить палестинским арабам летать на игры Чемпионата мира.