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СМИ: Катар отклонил запрос Израиля на временное консульство
13.09.2022 18:22 Ольга Белозерова

СМИ: Катар отклонил запрос Израиля на временное консульство

Правительство Катара отказалось удовлетворить запрос Израиля об открытии временного консульства в Дохе во время Чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает Mehr со ссылкой на палестинскую прессу.

Ранее появилась информация, что Израиль и Катар вели переговоры с целью достижения соглашения, согласно которому Израиль сможет оказывать консульскую помощь израильтянам, планирующим поехать на Чемпионат мира по футболу. Катар, в свою очередь, попросил Израиль разрешить палестинским арабам летать на игры Чемпионата мира. 

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