



СМИ: Катар отклонил запрос Израиля на временное консульство

Правительство Катара отказалось удовлетворить запрос Израиля об открытии временного консульства в Дохе во время Чемпионата мира по футболу.



Об этом сообщает Mehr со ссылкой на палестинскую прессу.



Ранее появилась информация, что Израиль и Катар вели переговоры с целью достижения соглашения, согласно которому Израиль сможет оказывать консульскую помощь израильтянам, планирующим поехать на Чемпионат мира по футболу. Катар, в свою очередь, попросил Израиль разрешить палестинским арабам летать на игры Чемпионата мира.