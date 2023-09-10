



СМИ: Кадыров считает экс-министра здравоохранения “виновным в своем отравлении”

Глава Чечни Рамзан Кадыров "обвинил в резком ухудшении состояния своего здоровья экс-министра здравоохранения республики", занимавшего пост вице-премьера Чечни Эльхана Сулейманова. Об этом сообщает издание "Хартия'97" со ссылкой на источники “ВЧК-ОГПУ”.



С тех пор Сулейманова никто больше не видел. Источники утверждают, что он “умер мучительной смертью”. По данным издания, на сайте главного детища Сулейманова – ГБУ “Республиканский онкологический диспансер” Чечни – сейчас торгуют кокаином в Дубае.



Сразу несколько собеседников издания, знакомых с ситуацией, рассказали, что "когда неожиданно стало ухудшаться состояние здоровья Кадырова, то окружение" стало уверять его, что он "стал жертвой отравления". По словам источников, такой же версии придерживался и сам Кадыров, "обрушив гнев на Сулейманова".



"Он лично делал инъекции Кадырову и тот решил, что именно с этим связано ухудшение здоровья", – пишет издание.



В результате в октябре 2022 года Сулейманов был внезапно снят с должности вице-премьера и "с тех пор его никто не видел". Этому есть множество подтверждений. На его странице в Instagram, которую раньше он обновлял почти ежедневно, последний пост датируется октябрем 2022 года. Сулейманов ранее часто появлялся в учебных и медицинских учреждениях Москвы, но там его тоже не видели почти год.



Собеседники издания говорят, что никто не видел Сулейманова с октября 2022 года и ходят разговоры, что его зверски убили – закопали в землю живым.



“Если Кадыров действительно заподозрил Сулейманова в отравлении, то вряд ли мы его увидим живым. Если речь идет о чем-то другом, то он может быть в заточении и его покажут на камеры, полагает наш собеседник”, – пишет издание.