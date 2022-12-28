



СМИ: Кац отказался от переговоров с Нетаниягу

Депутат Кнессета Исраэль Кац отказался от встречи с Биньямином Нетаниягу из-за отсутствия договоренности о распределении должностей.



Перед инаугурацией Нетаниягу встречается с членами своей партии, чтобы распределить оставшиеся министерские портфели.



По данным СМИ, Эли Коэн может получить пост министра иностранных дел, после чего эту должность займет Кац по ротации. Депутат якобы не согласен с таким предложением. После публикации новости о срыве переговоров в Ликуде выпустили короткое сообщение относительно портфеля МИД



"Личность министра иностранных дел еще не определена", – сказано в заявлении.