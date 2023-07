СМИ: Кабинет министров обсудит меры по поддержке пошатнувшейся ПА

Правительство обсудит утверждение ряда мер по укреплению Палестинской автономии во время встречи в воскресенье на фоне возобновившихся опасений, что ПА находится на грани краха, пишет The Times of Israel.



Как сообщили в пятницу ивритские СМИ, кабинет министров обсудит меры в области экономики, поездок и безопасности, направленные на стабилизацию ПА, при поддержке израильских сил безопасности.



Предлагаемые шаги включают утверждение новой промышленной зоны в Таркумии, недалеко от города Хеврон, шаг, который долгое время поддерживали представители израильской службы безопасности, сообщает 13-й канал.



Кабинет также обсудит экономические меры, в том числе смягчение графика выплаты долга ПА Израилю, и организацию поездок, например, увеличение часов работы пункта пропуска Аленби в Иорданию и выдачу биометрических паспортов.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и другие представители службы безопасности проинформируют законодателей по вопросам безопасности, сообщает 13 канал.



Сотрудники службы безопасности сообщили, что они предупредили политическое руководство о возможном крахе ПА и призвали к быстрому принятию мер.

Эти меры также направлены на противодействие влиянию Ирана в Иудее и Самарии, сообщает новостной сайт Ynet. Режим в Тегеране поддерживает террористические группировки ХАМАС и палестинский Исламский джихад.



ПА не в ладах с ХАМАСом, своим главным соперником, и силы безопасности ПА действуют против новых террористических элементов в Иудее и Самарии. ПА и Израиль также координируют свои действия в сфере безопасности, хотя председатель ПА Махмуд Аббас заявил на этой неделе, что сотрудничество прекращено.



Крах ПА, вероятно, приведет к хаосу и вакууму власти в Иудее и Самарии, а также даст возможность террористическим группам захватить контроль, подобно ситуации в Газе, где ХАМАС насильственно изгнал ПА в 2007 году. ПА все больше теряет контроль над на севере Иудеи и Самарии, расширяя возможности террористических групп и побуждая израильские силы к проведению регулярных операций в этом районе.



Все три ведущих израильских телеканала сообщили о запланированном обсуждении в кабинете министров во время вечерних передач в пятницу, что, по-видимому, было скоординированной утечкой из правительства.



Израильские официальные лица ранее сообщали о подобных планах в последние месяцы на фоне давления со стороны США с целью активизировать сотрудничество между Иерусалимом и Рамаллой.



В феврале высокопоставленный чиновник в офисе Нетаниягу сообщил The Times of Israel, что премьер подписал ряд небольших мер по оказанию финансовой помощи Рамалле. Но по состоянию на прошлую неделю два из трех обещанных шагов еще не были реализованы.



Сообщается, что в конце прошлого месяца Нетаниягу сказал законодателям , что Израилю “нужна Палестинская автономия”, но также сказал, что Израилю “необходимо подавить [палестинские] амбиции” в отношении независимого государства.