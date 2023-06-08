



СМИ: Кабинет безопасности одобрит план нападения на Иран, если его попросят

Если премьер-министр Нетаниягу и министр обороны Галант попросят кабинет безопасности проголосовать за предложение о начале операции в Иране, то это предложение, скорее всего, будет поддержано значительным большинством членов нынешнего кабинета безопасности. Сейчас ситуация отличается от той, которая царила десять лет назад, когда Нетаниягу и его министр обороны Эхуд Барак не смогли добиться от кабинета безопасности разрешения на проведение операции в Иране, пишет Israel Hayom.



Напряженность в отношениях между Израилем и Ираном резко возросла за последние несколько недель после того, как были показаны современные ракеты иранского производства и продолжающийся прогресс, достигнутый Ираном в его ядерной программе. Высокопоставленные израильские чиновники выступили с явными угрозами, заявив, что Израиль будет действовать без колебаний, если обстоятельства сделают это необходимым.



Оценка мнений министров кабинета безопасности дает основания полагать, что большинство из них проголосуют за операцию в Иране, если Нетаниягу и Галант займут позицию в пользу такой операции. Более того, учитывая "ястребиный" характер правительства, нынешний кабинет безопасности может быть более склонен занять активную позицию, чем предыдущие кабинеты безопасности.



Израильские чиновники также убеждены, что, несмотря на значительный прогресс, достигнутый иранцами в реализации их ядерной программы за последнее десятилетие, оперативные возможности ЦАХАЛа, а также возможности, которыми обладают различные разведывательные службы Израиля, также значительно улучшились, и в настоящее время Израиль располагает средствами, которыми он не обладал в прошлом.



На прошлой неделе ЦАХАЛ и высшие чиновники приняли участие в крупномасштабных учениях, в ходе которых было смоделировано несколько сценариев, в том числе один, который требовал проведения операции в Иране в рамках войны на нескольких театрах. На заседании кабинета безопасности в начале этой недели отрабатывалось реагирование на вышеупомянутый сценарий. Премьер-министр Нетаниягу сказал на заседании: "Реальность в нашем регионе быстро меняется. Мы не сидим сложа руки. Мы адаптируем нашу военную доктрину и наши оперативные возможности к этим изменениям и в соответствии с нашими целями, которые не изменились".



"Мы намерены действовать против иранской ядерной [программы]. Мы уверены и убеждены, что способны справиться с любой угрозой своими силами и другими средствами", - заявил Нетаниягу.

