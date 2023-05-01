



СМИ: Израиль узнал о ядерной программе Ирана от шпиона, казненного в январе

Российская разведка помогла Ирану обнаружить, что гражданин Ирана и Великобритании, который когда-то был заместителем министра обороны Ирана, сливал информацию о сверхсекретной программе создания ядерного оружия.



В январе Тегеран повесил Али Резу Акбари по обвинению в шпионаже. Великобритания и другие западные страны резко осудили эту казнь.



Согласно подробному отчету New York Times, опубликованному в понедельник, Акбари действительно был шпионом и начал передавать британцам иранские ядерные секреты в 2004 году, скрывая свою деятельность в течение 15 лет.



В отчете говорится, что в 2008 году высокопоставленный офицер британской разведки сообщил представителям службы безопасности Израиля во время встречи в Тель-Авиве, что Великобритания работает с иранским шпионом, у которого есть важная информация о ядерной деятельности Тегерана.



Ссылаясь на “трех представителей западной разведки и национальной безопасности”, издание сообщило, что Великобритания передала информацию от Акбари Израилю о ядерной деятельности Ирана на объекте Фордо и их связях с усилиями страны по производству ядерного оружия.



В отчете NY Times утверждается, что в 2019 году Ирану помогли “сотрудники российской разведки” определить Акбари как источник утечки информации о деятельности Fordo. Издание омечает, что непонятно, как Россия смогла это обнаружить.



Сообщается также, что Акбари передал британским властям имена около 100 высокопоставленных иранских чиновников, в том числе имя ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был убит в ноябре 2020 года в результате нападения, в котором Тегеран обвиняет Израиль.



Акбари, руководивший частным аналитическим центром, не появлялся на публике с 2019 года, когда его, по-видимому, арестовали.



Он был казнен в январе после того, как был приговорен к смертной казни за “коррупцию на земле и нанесение ущерба внутренней и внешней безопасности страны путем передачи разведывательных данных”, сообщается на веб-сайте судебной системы Ирана.



Государственные СМИ Ирана сообщили, что 61-летний Акбари занимал высокие посты в оборонном ведомстве страны. Его должности включали заместителя министра обороны по иностранным делам и должность в секретариате Высшего совета национальной безопасности. Акбари также был советником командующего военно-морскими силами, а также возглавлял подразделение в исследовательском центре министерства обороны.



В видеороликах, опубликованных государственными СМИ после его казни, которую Иран рекламировал как признание, а его семья заявила, что она была вынужденной, Акбари сказал, что он был завербован британской разведкой в 2004 году с обещанием виз для него и его семьи.



Власти не обнародовали никаких подробностей о суде над ним. Тех, кто обвиняется в шпионаже и других преступлениях, связанных с национальной безопасностью, обычно судят за закрытыми дверями, где правозащитные группы заявляют, что они не выбирают себе адвокатов и им не разрешается знакомиться с уликами против них.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил тогда, что он “потрясен” казнью.



“Это был бессердечный и трусливый акт, совершенный варварским режимом, не уважающим права человека своего народа”, — говорится в заявлении Сунака.



