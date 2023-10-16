



СМИ: Израиль ответил Зеленскому, что сейчас "не время" для визита

Президент Украины Владимир Зеленский хотел совершить визит в Израиль в знак солидарности в связи с нападением ХАМАС. Впрочем, ему сказали, что "не время". Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, передает The Times of Israel.



После нападения Зеленский решительно выразил солидарность Израилю, заявив, что государство имеет беспрекословное право защищаться от атак палестинских террористов.



"Террор - это всегда преступление, не только против одной страны или конкретных жертв, но и против человечества в целом. Мир должен быть единым, чтобы террор не пытался забрать или уничтожить жизнь где-либо и в любой момент", - сказал он.



Израиль неоднократно выражал поддержку Украине после вторжения российских войск в Украину в феврале прошлого года, но не предлагал военную помощь, что вызвало дипломатическую напряженность между Киевом и Иерусалимом.



"Израиль не решался противостоять Москве, которая имеет большое военное присутствие в Сирии", - замечает издание.