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СМИ: Израиль откроет временный дипломатический офис в Катаре
09.11.2022 12:13 Алина Груднева

СМИ: Израиль откроет временный дипломатический офис в Катаре

Израиль откроет временный дипломатический офис в Катаре в преддверии чемпионата мира по футболу.

 
Об этом сообщает i24NEWS.
 
Иерусалим и Доха время не имеют официальных связей, но они достигли временной договоренности, чтобы позволить израильским болельщикам посетить чемпионат мира.
 
В МИД Израиля сказали i24NEWS, что соглашение пока что не было подписано. 
 
"В течение последних нескольких месяцев мы вместе с ФИФА изучали варианты удовлетворения потребностей израильтян, которые посетят чемпионат мира. На данном этапе никакого соглашения подписано не было", - сказано в заявлении.

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