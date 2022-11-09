СМИ: Израиль откроет временный дипломатический офис в Катаре
Израиль откроет временный дипломатический офис в Катаре в преддверии чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщает i24NEWS.
Иерусалим и Доха время не имеют официальных связей, но они достигли временной договоренности, чтобы позволить израильским болельщикам посетить чемпионат мира.
В МИД Израиля сказали i24NEWS, что соглашение пока что не было подписано.
"В течение последних нескольких месяцев мы вместе с ФИФА изучали варианты удовлетворения потребностей израильтян, которые посетят чемпионат мира. На данном этапе никакого соглашения подписано не было", - сказано в заявлении.