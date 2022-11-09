



СМИ: Израиль откроет временный дипломатический офис в Катаре

Израиль откроет временный дипломатический офис в Катаре в преддверии чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает i24NEWS.

Иерусалим и Доха время не имеют официальных связей, но они достигли временной договоренности, чтобы позволить израильским болельщикам посетить чемпионат мира.

В МИД Израиля сказали i24NEWS, что соглашение пока что не было подписано.

"В течение последних нескольких месяцев мы вместе с ФИФА изучали варианты удовлетворения потребностей израильтян, которые посетят чемпионат мира. На данном этапе никакого соглашения подписано не было", - сказано в заявлении.