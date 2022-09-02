



СМИ: Израиль и Ливан могут заключить соглашение в сентябре

Издание Globes со ссылкой на источники пишет, что Израиль и Ливан могут подписать соглашение о демаркации морских границ в этом месяце.



Сделка будет подписана, говорят источники, когда Energean начнет добычу газа на месторождении Кариш в последнюю неделю сентября.



Energean не планирует откладывать начало добычи газа на израильском морском газовом месторождении Кариш. Газ должен начать поступать в конце сентября. В то же время различные источники в Ливане и США считают, что в сентябре может быть подписано соглашение между Израилем и Ливаном, пишет Globes.



"Во время визита американского посредника Амоса Хохштейна в Израиль были получены положительные ответы на выдвинутые предложения, и, похоже, вопрос вот-вот будет закрыт", - заявил высокопоставленный ливанский чиновник.



Еще одним событием, указывающим на прогресс, является ожидаемый в ближайшие дни визит Хохштейна во Францию, где он встретится с представителями компании Total, владельцем концессии на бурение в ливанских водах.



По разным данным и источникам, вероятно, есть решение вопроса о разделе площади месторождения в рамках спорного треугольника. Дополнительные пункты соглашения, которое будет подписано, касаются гарантий по обеспечению безопасности газовых платформ. Также необходимо установить расстояния расположения платформ от границ экономических вод, которые будут установлены.



В рамках соглашения Израиль и Ливан должны представить в ООН свое согласие на эту линию, и она будет официально санкционирована.



В случае достижения соглашения ожидается не совместная церемония подписания с участием представителей двух стран, а скорее отдельные подписи официальных лиц в присутствии ООН и американцев,