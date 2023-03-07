



СМИ: из Израиля в Баку оружие переправили на 92 самолетах за 7 лет

В течение последних семи лет 92 грузовых рейса азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines приземлились на израильской авиабазе "Увда".



Об этом говорится в расследовании газеты "Гаарец".



Уточняется, что это единственный аэродром в Израиле, через который могут доставляться взрывчатые вещества. По данным издания, азербайджанский грузовой самолет приземлился в прошлый четверг. После двух часов, проведенных на земле, Ил-76 поднялся в воздух, пролетел над центром Израиля, продолжил путь на север над Турцией, а затем на восток, вернувшись в Баку.



По официальным данным, Silk Way выступает в качестве субподрядчика для различных министерств обороны по всему миру. Авиакомпания выполняет три еженедельных рейса между Баку и Бен-Гурион на грузовых самолетах Boeing 747. В прошлом году она была третьим по величине иностранным грузовым перевозчиком по объему в Бен-Гурион.



Приземление самолетов в аэропорту "Увда", как утверждается, является необычным явлением для гражданских грузовых бортов. Уточняется, что за прошедшие годы лишь несколько восточноевропейских авиакомпаний, перевозивших взрывчатку, приземлились туда.

