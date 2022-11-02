



СМИ: Италия остановила выделение нового пакета военной помощи Украине

Италия приостановила процесс передачи Украине шестого пакета военной помощи. Однако решение является временным, пишет итальянское издание Il Messaggero.



Источники из Министерства обороны Италии в комментарии СМИ заявили, что пока указ о выделении помощи не рассматривается. Однако собеседники в правительстве заявляют, что позиция Италии по отношению к Украине не изменится. Страна продолжить поддерживать украинскую армию.



"Италия продолжит поддерживать Киев и в военном отношении. Мир достигается за счет того, что Украина может защищаться", - сказал источник.



При этом причиной задержек в поставках оружия называют процедуру согласования пакет с НАТО.



"Только и только потому, что сначала необходимо согласовать с НАТО и детально изучить военные запросы Украины. Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какое вооружение мы сможем поставить", - добавили источники в правительстве.



Отмечается, что в ближайшие дни генсек НАТО Йенс Столтенгберг посетит Рим. Он проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и министром обороны Гвидо Крозетто.



Напомним, ранее президент Украина Владимир Зеленский призвал Италию и Францию предоставить систему ПВО SAMP-T.