



СМИ: Италия не будет переносить посольство в Иерусалим

Правительство Италии пока не обсуждает вопрос переноса посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, несмотря на обещание, которое дал лидер одной из партий коалиции в прошлом году.



Об этом пишет La Repubblica, ссылаясь на источники в итальянском МИД.



"Эта тема не стоит на повестке дня", - сообщает издание.



Информация появилась на фоне визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаниягу в Италию, в рамках которого он призвал Рим перенести свое посольство в Иерусалим.



Ранее обещание перенести посольство высказывал лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини до последних парламентских выборов прошлого года. "Лига" сейчас входит во властную коалицию с партиями "Вперед, Италия!" и "Братья Италии", лидер которой Джорджия Мелони возглавляет правительство.

