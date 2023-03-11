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СМИ: Италия не будет переносить посольство в Иерусалим
11.03.2023 15:51 Ирина Демьянова

СМИ: Италия не будет переносить посольство в Иерусалим

Правительство Италии пока не обсуждает вопрос переноса посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, несмотря на обещание, которое дал лидер одной из партий коалиции в прошлом году.

Об этом пишет La Repubblica, ссылаясь на источники в итальянском МИД.

"Эта тема не стоит на повестке дня", - сообщает издание.

Информация появилась на фоне визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаниягу в Италию, в рамках которого он призвал Рим перенести свое посольство в Иерусалим.

Ранее обещание перенести посольство высказывал лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини до последних парламентских выборов прошлого года. "Лига" сейчас входит во властную коалицию с партиями "Вперед, Италия!" и "Братья Италии", лидер которой Джорджия Мелони возглавляет правительство.
 

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