



СМИ: Иран тайно ведет переговоры с Китаем и Россией о закупке ракетного топлива

Иран ведет предварительные секретные переговоры с Китаем и Россией о возобновлении поставок перхлората аммония, ключевого химического соединения в разработке топлива для баллистических ракет, несмотря на введенные против Тегерана санкции.



Об этом пишет ynet со ссылкой на Politico.



Несколько дипломатических источников сообщили изданию, что точное количество, которое Иран запросил закупить, неизвестно, но, по их оценкам, его будет достаточно для разработки тысяч ракет, в том числе ракет “Зульфикар”, которые достигают дальности 700 км.



Источники добавили, что если сделка состоится, часть ракет может попасть в Россию, которая применит их в войне против Украины.

