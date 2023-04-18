



СМИ: Иран получил российские истребители Су-35

В социальных сетях начало распространяться видео полета истребителя Су-35 российского производства в иранском небе, сообщают СМИ.



По одной из версий видео снято в Тегеране при заходе самолета в аэропорт Мехрабад.



В декабре 2022 года сообщалось, что Иран получил 24 единицы истребителей Су-35. Это была плата за неназванное количество БПЛА Shahed 131 и Shahed 136. Однако иранские очевидцы говорят , что речь идет о 3 замеченных истребителях. Можно предположить, что перегонка самолетов началась только сейчас.



Также пока не доступна информация о предоставлении Россией услуг по техническому обслуживанию и обучению иранских экипажей. Ранее США сообщали, что такие тренировки уже проходят. Однако не следует исключать, что в данный момент перегонка осуществляется российскими пилотами. На видео не были замечены признаки нанесения иранской маскировочной окраски на Су-35.



