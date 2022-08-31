



СМИ: Германия выплатит 30 млн евро семьям жертв теракта в Мюнхене

Германия выплатит 30 миллионов евро в качестве компенсации семьям жертв резни на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Семьи, в свою очередь, примут участие в церемонии по случаю 50-летия со дня трагедии.



Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на немецкую прессу.



Согласно сообщению, сумма компенсации, которая в пять раз превышает первоначальное предложение немцев, была согласована после интенсивных переговоров по этому вопросу, исходя из желания правительства Германии урегулировать ситуацию.



Несколькими днями ранее появилась информация о том, что Германия предложит повышенную компенсацию семьям жертв теракта.