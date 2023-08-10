



СМИ: Германия готовится передать Украине крылатые ракеты Taurus

Правительство Германии может вскоре принять решение о предоставлении Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 км. Об этом стало известно от собственных источников немецкому изданию t-online.



По сообщениям из кругов правящей Социал-демократической партии, немецкое правительство намерено объявить о поставках крылатых ракет Taurus в Украину "в ближайшее время", пишет издание.



"Сейчас канцелярия работает над решением этого вопроса с важнейшим союзником Германии и крупнейшим сторонником Украины – Соединенными Штатами Америки", – говорится в публикации.



По информации из правительственных партийных кругов, ВВС Германии также дали "зеленый свет" на поставку немецких Taurus. На прошлой неделе Офис канцлера получил от Федерального министерства обороны презентацию, в которой обобщены важнейшие факты об этих ракетах: наличие в бундесвере, риски, эффективность оружия.



Как отмечает издание, это решение может привести к поставке не только крылатых ракет Taurus, а и американских ракет ATACMS. Как подтвердили t-online несколько социал-демократов, скоординированный подход, особенно с США, является необходимым условием для того, чтобы канцлер согласился на новые системы вооружений для Украины.



Администрация Байдена до сих пор отказывалась от поставок ракет ATACMS. Но смена курса в Вашингтоне также может быть неизбежной. По данным Politico, президент Байден в четверг обратится к Конгрессу США с просьбой одобрить новый пакет вооружений для Украины. Неясно, будет ли этот пакет включать ракеты ATACMS, о которых Киев просит уже несколько месяцев.