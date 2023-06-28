



СМИ: генерал Суровикин мог знать о планах Пригожина

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал Сергей Суровикин мог знать о подготовке "мятежа" Евгения Пригожина.



Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников.



Предполагается, что поход "вагнеровцев" на Москву могли поддержать еще несколько российских генералов.



Нынешние и бывшие официальные лица США заявили, что Пригожин не поднял бы восстание, если бы не верил в том, что другие лица, находящиеся у власти, придут ему на помощь.



"Если бы генерал Суровикин был причастен к событиям минувших выходных, это стало бы последним признаком распрей, характерных для военного руководства РФ с начала войны в Украине, и могло бы свидетельствовать о более широком расколе между сторонниками Пригожина и Путина", - сказано в материале.



В свою очередь, в подтверждение этой информации "Досье" сообщает, что Суровикин был почетным членом ЧВК "Вагнер" с 2017 года. Уточняется, что ему был выдан личный жетон ЧВК под номером М-3744.