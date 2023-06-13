СМИ: Ганц в последние дни вел переговоры с Арье Дери
Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц в последние несколько дней неоднократно беседовал с Арье Дери.
Об этом сообщает "Кан".
Уточняется, что Ганц пытается сгладить напряженность между коалицией и оппозицией, возникшую на фоне продвижения плана правовой реформы.
Предполагается также, что Дери могут попытаться восстановить на посту министра, однако у юристов есть сомнения в том, что это возможно.
Одним из ярых противников такой идеи оказался глава НДИ Авигдор Либерман. Он призвал Ганца и лидера оппозиции Яира Лапида выступить категорически против восстановления Дери, отметив, что это в противном случае надолго укрепит правительство в его нынешнем составе у власти.