



СМИ: Ганц потребует от Турции выслать лидеров ХАМАСа

Министр обороны Бени Ганц потребует от Турции выслать лидеров ХАМАСа из страны и прекратить критику военных операций в Иудее и Самарии.

Об этом сказали высокопоставленные источники.

"Министр сообщит турецкому коллеге, что Израиль не согласен с тем, что в Анкаре находятся высокопоставленные чиновники ХАМАСа, такие как Салех Аль-Арури и другие", - сказал один из источников.

По их словам, Израиль хочет возобновить отношения в сфере безопасности с Турцией. Однако, по мнению источников, они исключают, что какое-либо сотрудничество в этой области возможно в ближайшем будущем, поскольку все еще существуют серьезные разногласия.