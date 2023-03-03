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СМИ: Галант проигнорировал звонки Бен-Гвира
03.03.2023 22:01 Алина Груднева

СМИ: Галант проигнорировал звонки Бен-Гвира

Министр обороны Йоав Галант не ответил на звонки министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира, который хотел потребовать от него разъяснений относительно административного ареста для двух подозреваемых в причастности к беспорядкам в Хавара.

Об этом сообщает "Кан".

Еще накануне вечером Бен-Гвир возмутился из-за решения Галанта, вопреки распоряжению суда отпустить всех задержанных, оставить двоих из них, в том числе несовершеннолетнего, под административным арестом.

Уточняется, что попытки министра поговорить с главой оборонного ведомства на эту тему не увенчались успехом, поскольку тот проигнорировал его звонки.

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