



СМИ: G7 думает, как передать Украине замороженные активы РФ

"Группа семи" (G7) обсуждает, как можно направить Украине замороженные российские активы. Об этом сообщает The Japan со ссылкой на знакомый с обсуждением источник, который указывает, что "юридические сложности и внутренние ограничения затрудняют передачу".



Один из подходов, которые обсуждались на встрече G7, заключался в том, чтобы нацелиться на доход, полученный от этих активов, как средство обхода некоторых юридических препятствий. На этом фронте произошли сдвиги после того, как США заявили, что они впервые санкционировали передачу замороженных российских активов Украине.



Совместная целевая группа REPO, состоящая из министров финансов, юстиции, торговли и внутренних дел, а также еврокомиссаров, в настоящее время заморозила или заблокировала российские активы на сумму более 58 миллиардов долларов, находящихся под санкциями, на финансовых счетах и экономических ресурсах, по данным группы. REPO включает страны G7, а также Австралию и ЕС, отмечает УНН.



Как указано в сообщении, встреча министров финансов и управляющих центральных банков "Группы семи" завершается в субботу, но ожидается, что санкции в отношении РФ станут ключевой темой обсуждения на саммите лидеров G7 в Хиросиме на следующей неделе.



Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд разрешил первую передачу арестованных российских активов для использования в Украине.