



СМИ: Евросоюз ограничит экспорт в страны, которые помогают РФ обходить санкции

Европейский Союз обсуждает возможность ограничения экспорта в страны, которые, как он подозревает, помогают России обходить санкции, сообщила в пятницу Financial Times со ссылкой на собственные источники.



Обсуждения начались после долгих попыток дипломатично договориться с ними, пишет издание. Планируется, что ЕС создаст правовую базу, которая позволит определять товары и вызывающие беспокойство страны без указания названий. Сначала потенциальным нарушителям будут отправлять предупреждение, после чего возможно введение экспортных ограничений.



Впервые эту идею предложили на переговорах между Европейской комиссией и топ-дипломатами ЕС на прошлой неделе в рамках подготовки 11-го пакета санкций.



Не все страны ее поддержали: неизвестно, какими будут геополитические последствия таких ограничений. К тому же непонятно, не будут ли такие ограничения противоречить правилам мировой торговли.



"Похоже, что в целом этот механизм широко поддерживается в столицах. Но некоторые стороны колеблются в том, какие последствия это будет иметь для отношений с партнерами", – пояснил один из собеседников Financial Times.



Другой дипломат предположил, что механизм повлечет за собой бурную дискуссию. "Не подтолкнет ли это невольно определенные страны в направлении, противоположном тому, куда вы хотите? Надо быть очень осторожными с использованием кнута и пряника", – сказал он.



Но в целом такой механизм отражает позицию западных стран, что правильный подход заключается не во введении новых санкций, а в гарантировании соблюдения уже введенных, пишет газеты.



